Avellino Basket torna in campo per la sfida contro la Ferraroni Cremona
Turno infrasettimanale per il Gruppo Lombardi Avellino Basket, stasera ci sarà da affrontare la Ferraroni Ju.Vi. Cremona di coach Luca Bechi. Palla a due alle ore 20.30 arbitri dell'incontro i signori Alberto Perocco di Ponzano, Daniele Yang Yao di Vigasio e Gabriele Occhiuzzi di Trieste.Gli.
Alessandro Grande è il nuovo playmaker dell’Avellino Basket
Avellino Basket, in regia il colpo è Grande
Avellino Basket, Zerini: “Arrivo con le più grandi ambizioni”
Domani si torna già in campo la Ferraroni Juvi Cremona. L'assistente allenatore Gabriele Castellitto presenta il match: "A Cremona con la versione migliore di noi stessi" #AvellinoBasket #JuviCremona #GabrieleCastellitto
Avellino Basket, la grinta non basta: Tezenis Verona vince 98-92 - La grinta non basta: a Verona contro la Tezenis il Gruppo Lombardi Avellino Basket lotta per 40' minuti, ma dal Pala Agsm Aim esce sconfitto con il punteggio di 98-
Avellino Basket pronta alla sfida di Verona: Buscaglia chiede riscatto e solidità - Dopo una settimana di lavoro intenso in palestra, il Gruppo Lombardi Avellino Basket si prepara ad affrontare una delle trasferte più impegnative di questo inizio stagione.