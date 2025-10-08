Avellino Basket torna in campo per la sfida contro la Ferraroni Cremona

Today.it | 8 ott 2025

Turno infrasettimanale per il Gruppo Lombardi Avellino Basket, stasera ci sarà da affrontare la Ferraroni Ju.Vi. Cremona di coach Luca Bechi. Palla a due alle ore 20.30 arbitri dell’incontro i signori Alberto Perocco di Ponzano, Daniele Yang Yao di Vigasio e Gabriele Occhiuzzi di Trieste.Gli. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: avellino - basket

