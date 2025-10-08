Avellino Basket espugna Cremona | successo di lucidità carattere e intensità
Cremona – L’Avellino Basket ha superato la JuVi Cremona con il punteggio di 78 a 68 nella sfida valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie A2 Old Wild West, disputata questa sera alle 20:30.La formazione ospite ha imposto da subito il proprio ritmo, chiudendo il primo quarto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: avellino - basket
Alessandro Grande è il nuovo playmaker dell’Avellino Basket
Avellino Basket, in regia il colpo è Grande
Avellino Basket, Zerini: “Arrivo con le più grandi ambizioni”
Il nostro servizio fotografico realizzato in esclusiva per la testata giornalistica MegaBasket in occasione della partita Scaligera Basket Verona vs Avellino Basket valida per la terza giornata di andata del campionato #basketa2m #oldwildwest Lega Nazionale P - facebook.com Vai su Facebook
Avellino Basket torna in campo per la sfida contro la Ferraroni Cremona - Turno infrasettimanale per il Gruppo Lombardi Avellino Basket, stasera ci sarà da affrontare la Ferraroni Ju. Come scrive msn.com
Avellino Basket, Castellitto: «Contro la JuVi Cremona serve continuità» - Il vice di coach Crotti sottolinea i progressi della squadra e invita a trasformare la sconfitta di Verona in un passo avanti sul piano del gioco Proseguono gli allenamenti del Gruppo Lombardi Avellin ... Si legge su orticalab.it