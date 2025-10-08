Avellino Basket espugna Cremona | successo di lucidità carattere e intensità

Avellinotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cremona – L’Avellino Basket ha superato la JuVi Cremona con il punteggio di 78 a 68 nella sfida valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie A2 Old Wild West, disputata questa sera alle 20:30.La formazione ospite ha imposto da subito il proprio ritmo, chiudendo il primo quarto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

