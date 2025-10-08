Avanza il maxi cantiere di Veronetta lavori in anticipo di due settimane
Proseguono secondo cronoprogramma, e in anticipo di circa due settimane, i lavori per la realizzazione dei nuovi sottoservizi in via XX Settembre, a Verona. Dopo il completamento della rimozione del ponte di epoca austriaca rinvenuto all’incrocio con Vicolo Terrà e la realizzazione del. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: avanza - cantiere
Lavori in Strada Maggiore, il cantiere avanza fino a piazza di Porta Ravegnana
Limbiate, Villa Attanasio, il cantiere avanza: entro primavera sarà agibile il parco
Nuove ciclabili, il progetto avanza. Via libera al cantiere in tre fasi. Chiusure e deviazioni in vista
NUOVA RESIDENZA IN ARRIVO Avanza il cantiere della nuova Residenza per Studenti Universitari in via Milanese. L'edificio nascerà al confine con il quartiere Bicocca di #Milano, a pochi passi dall’Università. Comune di Sesto San Giovanni - X Vai su X
Nuova Porrettana: a che punto siamo? Il cantiere della Nuova Porrettana avanza con passo deciso e i primi risultati sono già visibili: è già operativo il bypass stradale che consente di raggiungere facilmente i negozi di via Marconi alta; nelle prossime set - facebook.com Vai su Facebook
Veronetta, tutte le “sorprese” del cantiere: “Gli imprevisti non rallentano i lavori” - Proseguono i lavori a Veronetta: nel cantiere in via XX Settembre è stato rinvenuto un antico ponticello di epoca austriaca. Da veronaoggi.it