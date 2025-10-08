Autovelox non omologato | annullata multa sulla superstrada

Viterbotoday.it | 8 ott 2025

Annullata una multa per eccesso di velocità elevata da un autovelox mobile sulla statale 675 “Umbo-Laziale”, ossia la superstrada Viterbo-Orte. La pronuncia è del giudice di pace del capoluogo della Tuscia Alessandro Mandolini, che ha accolto il ricorso presentato dall'automobilista contro il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

