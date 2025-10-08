Autostrada A11 chiuso per una notte tratto tra Firenze Sud e Incisa

Firenzetoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle ore 22:00 di sabato 11 ottobre alle ore 6:00 di domenica 12 ottobre, sarà chiuso il tratto dell'A1 compreso tra Firenze Sud e Incisa Reggello, in entrambe le direzioni, per consentire lavori preliminari di ampliamento.Le aree di servizio "Chianti Ovest" e "Chianti Est", situate all'interno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: autostrada - chiuso

Autostrada, chiuso il casello di Bergamo per due notti

Incendio a Cerignola, fumo invade l'autostrada: chiuso in entrambe le direzioni il tratto interessato

Lavori in autostrada, chiuso un tratto della A4 per diverse ore: ecco come spostarsi

autostrada a11 chiuso notteAutostrade: riapertura del tratto A1 Direttissima domani pomeriggio - Napoli Direttissima, è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Aglio e Firenzuola, in direzione Bologna, a causa di un camion che era andato in ... Riporta nove.firenze.it

autostrada a11 chiuso notteChiude un intero tratto dell’Autostrada del Sole. La mappa dei cantieri - Interventi di pavimentazione e di ispezione e manutenzione delle gallerie sia sulla A1 che sulla A11 Firenze Mare ... Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Autostrada A11 Chiuso Notte