Auto si ribalta nella notte sulla SP136 | conducente in ospedale

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella tarda serata di ieri, lungo la Strada Provinciale 136, nel territorio di Venticano, si è verificato un incidente stradale autonomo. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo che, dopo essere uscito di strada, si è ribaltato. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano per i rilievi del caso e per gestire la viabilità. L’uomo alla guida, rimasto ferito ma sempre vigile e cosciente, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Moscati” di Avellino per le cure del caso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Auto si ribalta nella notte sulla SP136: conducente in ospedale

