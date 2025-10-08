Auto rubata a Cormano rapina sventata a Desio con due arresti

Era sparita da Cormano quasi un anno fa, a novembre 2024, e da allora nessuno l’aveva più vista. Ma quella Volkswagen Golf rubata è tornata a farsi notare ieri mattina, diventando la chiave di un’operazione lampo dei Carabinieri che ha permesso di sventare una possibile rapina all’ufficio postale di via Sempione, a Desio. Tentata rapina . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

auto rubata cormano rapinaFiniti in trappola per la Golf rubata. Sventata rapina all’ufficio postale. Due in manette sul punto di colpire - In via Sempione una pattuglia dei carabinieri ha notato la vettura sospetta e bloccato i suoi occupanti. Come scrive msn.com

auto rubata cormano rapinaRapina sventata alle Poste di Desio: due in manette. Sono gli stessi di Carimate? - Verifiche sull’assalto nel Comasco con un bottino da centomila euro del giugno scorso ... Secondo msn.com

