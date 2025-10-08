Auto rubata a Casoria ritrovata a Castel Volturno dopo un anno e mezzo | denunciata una 33enne
Auto rubata a Casoria ritrovata a Castel Volturno. Una normale attività di controllo del territorio dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone si è trasformata in un’operazione di polizia giudiziaria che ha portato al sequestro di un veicolo oggetto di furto e alla denuncia di una donna residente a Castel Volturno. Auto rubata a Casoria . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: auto - rubata
Pontecagnano, furto nella notte: auto rubata utilizzata come ariete per svaligiare un bar-tabacchi
Assalto nella notte, usano auto rubata come ariete e sfondano la porta del discount
Folle fuga dalla polizia e schianto a 200 all’ora sull’auto rubata: Lali aveva 18 anni
Stavano viaggiando su un’auto poi risultata rubata e quando la volante della polizia li ha intercettati, i due giovani nordafricani,... - facebook.com Vai su Facebook
Sorpreso con la droga in un'auto rubata: arrestato un giovane a Firenze https://055firenze.it/art/236921/Sorpreso-con-la-droga-in-unauto-rubata-arrestato-un-giovane… - X Vai su X
Auto rubata a Rovigo, ritrovata nel Pordenonese: dentro il "kit" dello scassinatore - Audi A6 rubata a Rovigo trovata a Montereale Valcellina dai Carabinieri di Pordenone: sequestrati arnesi da scasso. Come scrive nordest24.it
Statte, auto rubata ritrovata vicino l'ex sede comunale: a bordo si sospetta la presenza di esplosivo - Il ritrovamento a poche ore dalla sentenza del processo «Dominio», sul presunto intreccio tra mafia, politica e affari che ha portato a 35 condanne tra cui l'ex sindaco Andrioli ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it