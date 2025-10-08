Auto rubata a Casoria ritrovata a Castel Volturno dopo un anno e mezzo | denunciata una 33enne

Auto rubata a Casoria ritrovata a Castel Volturno. Una normale attività di controllo del territorio dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone si è trasformata in un’operazione di polizia giudiziaria che ha portato al sequestro di un veicolo oggetto di furto e alla denuncia di una donna residente a Castel Volturno. Auto rubata a Casoria . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

