Auto avvolta dalle fiamme a Cava nella notte | accertamenti in corso

Salernotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiamme nella notte, a Cava: nella frazione Pianesi, una vettura in sosta ha improvvisamente preso fuoco, svegliando il quartiere.Immediato, l'intervento dei vigili del fuoco per lo spegnimento del rogo e la messa in sicurezza. Indagano, intanto, le forze dell'ordine per risalire alle cause del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: auto - avvolta

