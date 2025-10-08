Autista Uber arrestato per devastanti incendi a Los Angeles | Ha lasciato cliente dato fuoco e filmato i soccorsi

Per l'accusa, il 29enne ha appiccato "dolosamente" un rogo il 1° gennaio che alla fine è sfociato in uno degli incendi più distruttivi con 12 morti e interi quartieri rasi al suolo. "L'imprudenza di una singola persona ha causato uno dei peggiori incendi che Los Angeles abbia mai visto" ha dichiarato la polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

