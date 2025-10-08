Autista Uber arrestato per devastanti incendi a Los Angeles | Ha lasciato cliente dato fuoco e filmato i soccorsi

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per l'accusa, il 29enne ha appiccato "dolosamente" un rogo il 1° gennaio che alla fine è sfociato in uno degli incendi più distruttivi con 12 morti e interi quartieri rasi al suolo. "L'imprudenza di una singola persona ha causato uno dei peggiori incendi che Los Angeles abbia mai visto" ha dichiarato la polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: autista - uber

Tassisti accusati di aver aggredito un autista Uber: “Gettato a terra e picchiato con pugni e calci”

Inseguito, insultato e picchiato da un tassista, la notte da incubo di un autista Uber a Milano: «Sono vivo solo perché potevo essere suo padre»

“Fuori dallo stadio veniamo presi a sassate dai tassisti”: la denuncia di un autista Uber di Milano

autista uber arrestato devastantiAutista Uber arrestato per devastanti incendi a Los Angeles: “Ha lasciato cliente, dato fuoco e filmato i soccorsi” - Per l'accusa, il 29enne ha appiccato "dolosamente" un rogo il 1° gennaio che alla fine è sfociato in uno degli incendi più distruttivi con ... Lo riporta fanpage.it

autista uber arrestato devastantiE' un autista Uber l'uomo accusato dell'incendio che ha devastato Los Angeles - È stato arrestato in Florida Jonathan Rinderknecht, 29 anni, sospettato di aver dato origine al più devastante incendio nella storia di Los Angeles che tra il 7 e l'8 gennaio ha devastato la ricca are ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Autista Uber Arrestato Devastanti