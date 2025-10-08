Autarchia? Vi spiego il senso della scelta italiana sui blindati

Ieri il Corriere della Sera, nell’annunciare la scelta di Krauss-Maffei di lasciare il progetto del carro franco-tedesco e di procedere in autonomia verso un Leopard 3, sottolineava in chiusura la scelta “autarchica” dell’Italia. In realtà, la scelta italiana circa l’indispensabile ammodernamento delle sua linee corazzate tutto è tranne che autarchica. L’Italia, sin dal 2019, ha ripetutamente chiesto ai Governi di Francia e Germania di entrare nel programma Mgcs, ricevendo sempre cortesi risposte negative. Per favorire comunque questa collaborazione, e vista l’urgenza di sostituire l’Mbt ariete, la scelta iniziale dell’Esercito era di procedere all’acquisizione dell’ultima versione del Leopard 2. 🔗 Leggi su Formiche.net

