Australia Deloitte rimborserà il governo per un report pieno di citazioni inventate dall’AI
La società di consulenza aveva prodotto un documento con riferimenti inesistenti generati con l'intelligenza artificiale. Ma è stata "scoperta" da un professore. 🔗 Leggi su Wired.it
