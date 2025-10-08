Australia Deloitte rimborserà il governo per un report pieno di citazioni inventate dall’AI

Wired.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La società di consulenza aveva prodotto un documento con riferimenti inesistenti generati con l'intelligenza artificiale. Ma è stata "scoperta" da un professore. 🔗 Leggi su Wired.it

