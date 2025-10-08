Aurora Ramazzotti svela la data delle nozze con Goffredo Cerza | Sono in ansia non ne avevamo mai parlato Dalla location al catering tutti i dettagli

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza presto sposi. Dopo sette anni d?amore e la nascita del piccolo Cesare nel marzo 2023, la coppia è pronta a pronunciare il fatidico. 🔗 Leggi su Leggo.it

