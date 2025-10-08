Aurora Ramazzotti svela la data delle nozze con Goffredo Cerza | Sono in ansia non ne avevamo mai parlato Dalla location al catering tutti i dettagli
Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza presto sposi. Dopo sette anni d?amore e la nascita del piccolo Cesare nel marzo 2023, la coppia è pronta a pronunciare il fatidico. 🔗 Leggi su Leggo.it
“Save the date”: Aurora Ramazzotti svela la data e i dettagli del matrimonio - L'annuncio condito da qualche dettaglio: Aurora Ramazzotti ha svelato finalmente la data del suo matrimonio con Goffredo Cerza. Come scrive donnaglamour.it
Aurora Ramazzotti svela la data delle nozze con Goffredo Cerza: “Non c’è così tanto tempo, sono in ansia” - Dopo la scelta della location, la futura sposa ha rivelato la data del loro grande giorno: “Ho un po’ di ansia, non ... Riporta fanpage.it