Aurora Ramazzotti svela la data delle nozze con Goffredo Cerza quando si sposano
Suoi social Aurora Ramazzotti annuncia la data delle nozze con Goffredo, quando diventeranno marito e moglie. Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, dalla loro unione è nato il piccolo Cesare e tra poco diventeranno marito e moglie. Storia Ig di Aurora Ramazzotti (Screen Ig stories @therealauroragram) A dicembre dello scorso anno lui le ha fatto una romantica ed emozionante proposta di matrimonio mentre si trovavano a Londra sulla ruota panoramica del villaggio di Natale di Hyde Park. Nelle scorse ore lei tramite alcune storie postate sul suo profilo Instagram ha svelato la data delle nozze e si è lasciata sfuggire qualche altro dettaglio. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
In questa notizia si parla di: aurora - ramazzotti
“Di solito ci metto la faccia”. Aurora Ramazzotti, la foto del lato b dalle vacanze
Michelle Hunziker relax in costume con Aurora Ramazzotti e il bikini nero è una favola
Goffredo Cerza, come è cambiato il futuro marito di Aurora Ramazzotti dopo il trapianto di capelli (nella clinica di Cristiano Ronaldo): prima e dopo
Aurora Ramazzotti ha spiegato perché non intende mostrare il volto di suo figlio Cesare sui social - facebook.com Vai su Facebook
“Save the date”: Aurora Ramazzotti svela la data e i dettagli del matrimonio - L'annuncio condito da qualche dettaglio: Aurora Ramazzotti ha svelato finalmente la data del suo matrimonio con Goffredo Cerza. Si legge su donnaglamour.it
Aurora Ramazzotti svela la data delle nozze con Goffredo Cerza: ecco quando sposerà il compagno - Aurora Ramazzotti svela la data delle nozze con Goffredo Cerza: ecco quando sposerà il compagno e padre di suo figlio ... Riporta gossip.it