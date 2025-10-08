aurora ramazzotti svela la data delle nozze con goffredo cerza quando si sposano

Suoi social Aurora Ramazzotti annuncia la data delle nozze con Goffredo, quando diventeranno marito e moglie. Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, dalla loro unione è nato il piccolo Cesare e tra poco diventeranno marito e moglie. Storia Ig di Aurora Ramazzotti (Screen Ig stories @therealauroragram) A dicembre dello scorso anno lui le ha fatto una romantica ed emozionante proposta di matrimonio mentre si trovavano a Londra sulla ruota panoramica del villaggio di Natale di Hyde Park. Nelle scorse ore lei tramite alcune storie postate sul suo profilo Instagram ha svelato la data delle nozze e si è lasciata sfuggire qualche altro dettaglio. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

