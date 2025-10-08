Aurora Ramazzotti svela la data delle nozze con Goffredo Cerza | Non c'è così tanto tempo sono in ansia
Aurora Ramazzotti è nel pieno dei preparativi per il matrimonio con Goffredo Cerza. Dopo la scelta della location, la futura sposa ha rivelato la data del loro grande giorno: "Ho un po' di ansia, non c'è così tanto tempo e ci sono moltissime cose da fare". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: aurora - ramazzotti
“Di solito ci metto la faccia”. Aurora Ramazzotti, la foto del lato b dalle vacanze
Michelle Hunziker relax in costume con Aurora Ramazzotti e il bikini nero è una favola
Goffredo Cerza, come è cambiato il futuro marito di Aurora Ramazzotti dopo il trapianto di capelli (nella clinica di Cristiano Ronaldo): prima e dopo
Aurora Ramazzotti ha spiegato perché non intende mostrare il volto di suo figlio Cesare sui social - facebook.com Vai su Facebook
“Save the date”: Aurora Ramazzotti svela la data e i dettagli del matrimonio - L'annuncio condito da qualche dettaglio: Aurora Ramazzotti ha svelato finalmente la data del suo matrimonio con Goffredo Cerza. Da donnaglamour.it
Aurora Ramazzotti svela la data delle nozze con Goffredo Cerza: ecco quando sposerà il compagno - Aurora Ramazzotti svela la data delle nozze con Goffredo Cerza: ecco quando sposerà il compagno e padre di suo figlio ... gossip.it scrive