Aurora Ramazzotti svela la data delle nozze con Goffredo Cerza | Non c'è così tanto tempo sono in ansia

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aurora Ramazzotti è nel pieno dei preparativi per il matrimonio con Goffredo Cerza. Dopo la scelta della location, la futura sposa ha rivelato la data del loro grande giorno: "Ho un po' di ansia, non c'è così tanto tempo e ci sono moltissime cose da fare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aurora - ramazzotti

“Di solito ci metto la faccia”. Aurora Ramazzotti, la foto del lato b dalle vacanze

Michelle Hunziker relax in costume con Aurora Ramazzotti e il bikini nero è una favola

Goffredo Cerza, come è cambiato il futuro marito di Aurora Ramazzotti dopo il trapianto di capelli (nella clinica di Cristiano Ronaldo): prima e dopo

aurora ramazzotti svela data“Save the date”: Aurora Ramazzotti svela la data e i dettagli del matrimonio - L'annuncio condito da qualche dettaglio: Aurora Ramazzotti ha svelato finalmente la data del suo matrimonio con Goffredo Cerza. Da donnaglamour.it

aurora ramazzotti svela dataAurora Ramazzotti svela la data delle nozze con Goffredo Cerza: ecco quando sposerà il compagno - Aurora Ramazzotti svela la data delle nozze con Goffredo Cerza: ecco quando sposerà il compagno e padre di suo figlio ... gossip.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Aurora Ramazzotti Svela Data