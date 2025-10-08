Aurora Ramazzotti si sposa svelata la data delle nozze | È stato difficilissimo non avevamo mai parlato di matrimonio

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposeranno il prossimo anno. La comunicazione è arrivata in via ufficiale dall'influencer che ha condiviso alcune storie Instagram in cui ha rivelato i primi dettagli delle sue nozze.“Sì, succederà. Non che prima avessimo dei dubbi, ma adesso abbiamo una data. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: aurora - ramazzotti

