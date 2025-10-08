Aurora Ramazzotti si sposa l’annuncio | Abbiamo data location… che ansia

Periodicodaily.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – 4 luglio 2026. È questa la data decisa da Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza per il loro matrimonio. La coppia, che ha accolto nel 2023 il figlio primogenito, convolerà a nozze e ad annunciarlo è stata la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti che ha svelato alcuni dettagli.  "Succederà. Non avevamo dubbi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aurora - ramazzotti

“Di solito ci metto la faccia”. Aurora Ramazzotti, la foto del lato b dalle vacanze

Michelle Hunziker relax in costume con Aurora Ramazzotti e il bikini nero è una favola

Goffredo Cerza, come è cambiato il futuro marito di Aurora Ramazzotti dopo il trapianto di capelli (nella clinica di Cristiano Ronaldo): prima e dopo

aurora ramazzotti sposa l8217annuncioAurora Ramazzotti si sposa, l’annuncio: “Abbiamo data, location… che ansia” - La coppia, che ha accolto nel 2023 il figlio primogenito, convolerà a nozze e ad annu ... Da cn24tv.it

aurora ramazzotti sposa l8217annuncioAurora Ramazzotti, tutto sul figlio Cesare: la scelta di non mostrarlo sui social - Aurora Ramazzotti, mamma super attenta del piccolo Cesare, spiega la necessità di non esporre suo figlio sui social media ... Scrive alphabetcity.it

Cerca Video su questo argomento: Aurora Ramazzotti Sposa L8217annuncio