Fervono i preparativi per il matrimonio di Aurora Ramazzotti. Non è di certo una novità visto che la proposta è arrivata un anno fa, ma l’influencer e opinionista ha ora confermato alcuni dettagli importanti. Come la data delle nozze, che molti attendevano con ansia. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è pronta a giurare amore eterno al suo Goffredo Cerza la prossima estate. Quando si sposa Aurora Ramazzotti, i dettagli del matrimonio. Aurora Ramazzotti ha finalmente deciso, ovviamente con il futuro marito Goffredo Cerza, la data del suo matrimonio. Sarà il 4 luglio 2026. Dunque un evento estivo per la 28enne, già mamma del piccolo Cesare, nato nel 2023. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Aurora Ramazzotti si sposa: “C’è la data e la location. Mancano 8 mesi”