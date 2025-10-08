Aumento di prezzo e valanga di cancellazioni | cosa sta succedendo con il Game Pass

È caos in casa Microsoft. L’annuncio dell’aumento dei prezzi dei vari livelli del Game Pass, il servizio di abbonamento che permette di accedere ad un vasto catalogo di giochi con un pagamento mensile, ha scatenato una polemica molto accesa e una valanga di cancellazioni, tanto da mandare in crash il sito. A fare scalpore, in particolare, è stato l’incremento del 50% del costo del pacchetto Ultimate, considerata il fiore all’occhiello dell'offerta. A testimoniare il crollo della fiducia degli utenti nel servizio di Microsoft anche le ricerche su Google legate a come cancellare il proprio abbonamento, arrivate a 100 al giorno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Aumento di prezzo e valanga di cancellazioni: cosa sta succedendo con il Game Pass

