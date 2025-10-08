Aumento di prezzo e valanga di cancellazioni | cosa sta succedendo con il Game Pass

Ilgiornale.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È caos in casa Microsoft. L’annuncio dell’aumento dei prezzi dei vari livelli del Game Pass, il servizio di abbonamento che permette di accedere ad un vasto catalogo di giochi con un pagamento mensile, ha scatenato una polemica molto accesa e una valanga di cancellazioni, tanto da mandare in crash il sito. A fare scalpore, in particolare, è stato l’incremento del 50% del costo del pacchetto Ultimate, considerata il fiore all’occhiello dell'offerta. A testimoniare il crollo della fiducia degli utenti nel servizio di Microsoft anche le ricerche su Google legate a come cancellare il proprio abbonamento, arrivate a 100 al giorno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

aumento di prezzo e valanga di cancellazioni cosa sta succedendo con il game pass

© Ilgiornale.it - Aumento di prezzo e valanga di cancellazioni: cosa sta succedendo con il Game Pass

In questa notizia si parla di: aumento - prezzo

Aumento prezzo playstation 5 segna la fine degli sconti sulle console

Il prezzo del gas apre in aumento a 34,48 euro

Il prezzo del gas apre in aumento a 34,48 euro

Aumento di prezzo e valanga di cancellazioni: cosa sta succedendo con il Game Pass - L’annuncio dell’aumento dei prezzi dei vari livelli del Game Pass, il servizio di abbonamento che permette di accedere ad un vasto catalogo di giochi con un pagamento mensile, ha scatenato una ... Scrive ilgiornale.it

aumento prezzo valanga cancellazioniL'aumento dei prezzi del Game Pass scatena cancellazioni di massa e caos tecnico - L'annuncio odierno degli aumenti e delle modifiche ai prezzi di Xbox Game Pass ha scatenato un'ondata di reazioni. Riporta gamereactor.it

Cerca Video su questo argomento: Aumento Prezzo Valanga Cancellazioni