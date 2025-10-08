Aumento di capitale Juve anche Tether pronto a sostenere il club? Tutti gli aggiornamenti e i possibili scenari

Aumento di capitale Juve, la rivelazione del Corriere: il colosso delle cripto pronto a sostenere il club, la decisione sarebbe già stata presa. Una nuova, massiccia iniezione di liquidità per accelerare il percorso di crescita e tornare a competere ai massimi livelli, con il supporto convinto di un socio forte. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus si prepara a un nuovo aumento di capitale da 110 milioni di euro, e a sottoscriverne una parte importante sarà Tether, il colosso delle criptovalute. Aumento di capitale Juve: la mossa di Tether. La decisione è stata presa nell’ultimo Consiglio di Amministrazione, quello che a fine settembre ha dato il via libera all’approvazione del bilancio 202425. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

