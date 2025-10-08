Augias insulta Francesca Albanese in diretta | caos in studio

News tv.  . Già da qualche tempo la figura della relatrice speciale dell’ONU per i diritti umani nei Territori palestinesi, appare in difficoltà dopo una serie di episodi che hanno suscitato polemiche. Prima il caso del sindaco di Reggio Emilia, richiamato pubblicamente durante un evento, poi la discussa uscita dal programma televisivo In Onda, dove la Albanese ha lasciato lo studio dopo che uno degli ospiti aveva citato Liliana Segre e riaperto il tema del genocidio in relazione al conflitto tra Gaza e Israele. Due momenti che, in pochi giorni, hanno incrinato la percezione pubblica della diplomatica, facendo storcere il naso a qualcuno e sollevando interrogativi sul suo equilibrio comunicativo in un contesto già estremamente sensibile. 🔗 Leggi su Tvzap.it

“Sei solo una fanatica!”. Augias insulta Francesca Albanese in diretta: caos in studio

