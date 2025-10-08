Auger-Aliassime o Rune Musetti presta il fianco al sorpasso nel ranking ATP | gli scenari a Shanghai e la top-10

Lorenzo Musetti si è virtualmente issato all’ottavo posto nel ranking ATP raggiungendo gli ottavi di finale al Masters 1000 di Shanghai. Le due partite vinte sul cemento della metropoli cinese gli hanno permesso di portarsi a quota 3.645 punti, superando così il britannico Jack Draper (3.590, ha terminato la propria stagione a causa di un infortunio). Il toscano ha rimediato una brutta sconfitta contro il canadese Felix Auger-Aliassime agli ottavi di finale e ha dunque dovuto salutare l’evento in terra asiatica, esponendosi al rischio sorpasso nella Race da parte del sudamericano e alla possibilità di essere scavalcato anche nel ranking ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it

