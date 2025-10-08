Atubolu Inter spunta un dettaglio sulla clausola | può arrivare per questa cifra

Inter News 24 Atubolu Inter, le ultime sull’interesse per il portiere tedesco del Friburgo che potrebbe prendere il posto di Sommer. I dettagli. Secondo quanto riportato da Sky Deutschland, l’ Inter starebbe monitorando con attenzione Noah Atubolu, portiere 23enne del Friburgo, come possibile rinforzo per la porta. Atubolu, specialista nei rigori e recentemente convocato nella nazionale maggiore tedesca, ha suscitato l’interesse di diversi club grazie alle sue ottime prestazioni. Il portiere ha un contratto in scadenza nel 2027, ma dispone di una clausola rescissoria che si aggira intorno ai 15-16 milioni di euro, cifra relativamente bassa che potrebbe rendere il trasferimento più accessibile. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Atubolu Inter, spunta un dettaglio sulla clausola: può arrivare per questa cifra

