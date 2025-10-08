Atubolu Inter i nerazzurri spingono per il colpo per il 2026! L’ipotesi del Corriere dello Sport sull’operazione
Inter News 24 Atubolu Inter, il giovane portiere del Friburgo nel mirino dei nerazzurri in vista della prossima stagione. L'ipotesi del Corriere dello Sport. L' Inter ha già iniziato a pianificare il mercato per la prossima stagione, con particolare attenzione al ruolo di portiere. Con Yann Sommer in bilico per un possibile addio a fine stagione, i nerazzurri stanno valutando alternative sul mercato. Secondo il Corriere dello Sport, un nome che sta iniziando a circolare è quello di Noah Atubolu, estremo difensore tedesco del Friburgo, classe 2002, specialista nel parare i rigori e recentemente convocato nella nazionale maggiore della Germania.
L'#Inter monitora da un paio di anni #Atubolu, ma non è l'unico. Ci sono anche altri portieri tra cui #Caprile, ma è un discorso per la prossima estate, a meno di sorprese come infortuni… [@FabrizioRomano]
Dalla Germania una voce vuole l'Inter su Atubolu, portiere del Friburgo prossimo al debutto con la Nazionale tedesca I Nerazzurri necessitano di cambi fra i pali ?
L'Inter guarda in Germania per il post Sommer: occhi su Atubolu, il pararigori erede di Neuer - Nelle prime battute di questa stagione qualche incertezza di troppo di Yann Sommer ha spinto Cristian Chivu a iniziare il processo di transizione: Joseph Marti ...
