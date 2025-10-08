Atubolu Inter i nerazzurri spingono per il colpo per il 2026! L’ipotesi del Corriere dello Sport sull’operazione

Inter News 24 Atubolu Inter, il giovane portiere del Friburgo nel mirino dei nerazzurri in vista della prossima stagione. L’ipotesi del Corriere dello Sport. L’ Inter ha già iniziato a pianificare il mercato per la prossima stagione, con particolare attenzione al ruolo di portiere. Con Yann Sommer in bilico per un possibile addio a fine stagione, i nerazzurri stanno valutando alternative sul mercato. Secondo il Corriere dello Sport, un nome che sta iniziando a circolare è quello di Noah Atubolu, estremo difensore tedesco del Friburgo, classe 2002, specialista nel parare i rigori e recentemente convocato nella nazionale maggiore della Germania. 🔗 Leggi su Internews24.com

Calciomercato Inter, contatti per Atubolu: il portiere del Friburgo nel mirino per giugno

Calciomercato Inter, contatti per Atubolu: il portiere del Friburgo nuovo colpo nel mirino per Ausilio? Le ultime

Calciomercato Inter, si guarda al dopo Sommer: chi è il portiere Noah Atubolu

