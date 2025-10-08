Attualità internazionale a Podenzano tornano gli incontri con Ettore Gotti Tedeschi

Ilpiacenza.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riprendono a Podenzano gli appuntamenti con Ettore Gotti Tedeschi, banchiere italiano ed ex presidente dello Ior (Istituto per le Opere di Religione), nell’ambito del ciclo di incontri culturali promossi dall’Amministrazione comunale.Gli incontri si terranno all’Auditorium comunale di via Monte. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: attualit - internazionale

