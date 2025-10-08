attraverso il verde dei vivai pistoiesi 44 candeline per la corsa di ramini

Pistoia, 8 ottobre 2025 – Domenica 12 ottobre torna a Ramini, presso la locale polisportiva, la storica corsa podistica “ Attraverso il verde dei vivai pistoiesi ”, giunta quest’anno alla sua 44esima edizione. La manifestazione propone una gara competitiva di 12 chilometri e una passeggiata non competitiva di 4 km, con partenza alle 9. Come da tradizione, i partecipanti correranno immersi nella campagna pistoiese, resa unica dalle cure e dalla bellezza dei vivai che circondano il percorso. L’organizzazione è affidata alla Polisportiva Ramini, con il supporto tecnico e il cronometraggio della Uisp Pistoiese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

