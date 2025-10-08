Atto vandalico ad ex consigliere regionale Pd | 200 ulivi abbattuti

OSTUNI - Un grave atto vandalico ha colpito questa mattina (8 ottobre 2025) un uliveto di Ostuni. Circa 200 ulivi sono stati selvaggiamente abbattuti in un terreno di proprietà di una società riconducibile a Giovanni Epifani, ex consigliere regionale del Partito Democratico. Il danneggiamento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

