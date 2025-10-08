Il matematico Piergiorgio Odifreddi torna al centro delle polemiche politiche e non solo. Il motivo è presto detto: parlando del terribile atto terroristico del 7 ottobre di due anni fa nei confronti di Israele, lo studioso ha voluto nuovamente alzare il tono dello scontro. E, come se non bastasse, ha associato la drammatica data del 7 ottobre alla “giornata della resistenza palestinese”. Un commento fuori misura a margine di un intervento in collegamento con l’Aria che Tira, il programma di approfondimento politico condotto da David Parenzo su La7 ogni mattina dal lunedì al venerdì. Interpellato sul 7 ottobre, il matematico non ha alcun tipo di dubbio e la spara grossa: “ È la giornata della resistenza palestinese”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Atto della resistenza palestinese". Odifreddi choc sul 7 ottobre