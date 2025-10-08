Attivisti in piazza per la Giornata dedicata alla vista

Domani è la Giornata mondiale della vista, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e dall’Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità (Iapb). La sezione provinciale Monza e Brianza dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-Aps la celebrerà con un paio di appuntamenti. I volontari si troveranno in piazza San Pietro Martire a Monza dalle 9 alle 13, con un gazebo in cui verrà distribuito il materiale informativo, appositamente ideato da Iapb L’iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza e vuole sottolineare l’importanza rivestita dalle patologie oculari in termini di sensibilizzazione, informazione ed educazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Attivisti in piazza per la Giornata dedicata alla vista

