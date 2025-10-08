Atti vandalici sulle auto nei parcheggi e negli spazi pubblici ecco i rimborsi del Comune | come ottenerli

Bologna, 8 ottobre 2025 – Nel mese di aprile 2025 il Comune di Bologna ha stanziato una prima tranche di 30mila euro destinati a tutti i cittadini e le cittadine residenti a Bologna che hanno subito danni ai vetri del proprio veicolo in sosta nel territorio comunale su spazi pubblici, inclusi i parcheggi pubblici della città, in conseguenza di atti vandalici. Nel corso di questi mesi l’importo è stato integralmente utilizzato, portando alla soddisfazione di 185 domande, con conseguente esaurimento delle risorse disponibili prima che tutte le domande pervenute potessero essere soddisfatte. Ora, attraverso il rifinanziamento dell'iniziativa, il Comune intende proseguire nell'azione di sostegno ai cittadini, con il duplice obiettivo di fornire un supporto economico alle persone danneggiate, e allo stesso tempo di contribuire a promuovere una cultura della prevenzione, della responsabilità e del benessere urbano, stimolando la partecipazione attiva della comunità alle politiche di sicurezza e decoro urbano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

