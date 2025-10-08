Atti secretati a Sempio E l' avvocato dei Poggi denuncia la madre

Il terremoto giudiziario sul «sistema Pavia» spacca il fronte unito sul caso Garlasco. Almeno all'apparenza. Con la famiglia di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, sempre più nel mirino. L'ultima grana, dopo la rinuncia del consulente Luciano Garofano, arriva dall'avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi, che lunedì sera, nella trasmissione di Massimo Giletti «Lo stato delle cose» su Rai3, ha annunciato di aver querelato Daniela Ferrari, la mamma di Sempio. La mossa arriva dopo che nella perquisizione dello scorso 26 settembre, quando è scattato il blitz nell'ambito dell'inchiesta per corruzione in atti giudiziari che vede indagato l'ex pm Mario Venditti per l'archiviazione del fascicolo del 2017, gli investigatori hanno trovato nel comodino della signora un manoscritto di quattro pagine, che inizia con «avv Pieragostini» e finisce con «sa tutta la storia». 🔗 Leggi su Iltempo.it

