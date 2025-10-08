Atti d' antisemitismoallarme Piantedosi

16.00 "Dal 7 ottobre 2023 registrati 733 segnalazioni per atti di antisemitismo,di cui 140 a Roma e 86 a Milano, con un fortissimo incremento rispetto al periodo pre-conflitto". Così il ministro dell' Interno, Piantedosi, alla Camera. Ha ricordato che sono stati "rinforzati tutti i dispositivi di osservazione e controllo riferiti agli obiettivi sensibili riconducibili a Israele e icrementate collaborazione e scambio di informazioni con le realtà associative e le istituzioni ebraiche per garantire un costante monitoraggio dei rischi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it