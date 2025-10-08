Attenti al libro in prima serata su Rai 3 con Francesca Fialdini

Francesca Fialdini – foto Assunta Servello ROMA – Giovedì 9 ottobre in prima serata su Rai3 Francesca Fialdini conduce “Attenti al libro”, un nuovo programma di Rai Cultura. Artisti, scrittori, cantanti e personalità del mondo della cultura da Ambra Angiolini a Diodato, da Corrado Augias a Veronica Gentili, da Umberto Orsini a Ernia, da Enzo Iacchetti a Alba Rohrwacher, da Aldo Cazzullo e Geppi Cucciari a Maurizio De Giovanni e molti altri insieme a loro, hanno accettato di giocare con Francesca Fialdini portando in scena ciascuno a modo loro il proprio rapporto con i libri e con la lettura. Una serata evento in cui non mancano le categorie sul “tipo” di libro, da “Miglior libro da regalare a chi non si conosce bene” a “Meglio il libro o meglio il film?”, “Miglior libro da portare in un reality”, sempre introdotte da Francesca Fialdini accompagnata da un “vero” coro greco. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

