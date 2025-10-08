Attenti al libro in prima serata su Rai 3 con Francesca Fialdini
Francesca Fialdini – foto Assunta Servello ROMA – Giovedì 9 ottobre in prima serata su Rai3 Francesca Fialdini conduce “Attenti al libro”, un nuovo programma di Rai Cultura. Artisti, scrittori, cantanti e personalità del mondo della cultura da Ambra Angiolini a Diodato, da Corrado Augias a Veronica Gentili, da Umberto Orsini a Ernia, da Enzo Iacchetti a Alba Rohrwacher, da Aldo Cazzullo e Geppi Cucciari a Maurizio De Giovanni e molti altri insieme a loro, hanno accettato di giocare con Francesca Fialdini portando in scena ciascuno a modo loro il proprio rapporto con i libri e con la lettura. Una serata evento in cui non mancano le categorie sul “tipo” di libro, da “Miglior libro da regalare a chi non si conosce bene” a “Meglio il libro o meglio il film?”, “Miglior libro da portare in un reality”, sempre introdotte da Francesca Fialdini accompagnata da un “vero” coro greco. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: attenti - libro
Save the date! Il 7 ottobre 2025 alle ore 18:00, la nostra Giuseppa Vittorini presenterà in anteprima il suo primo libro: “Elvira Notari – Muta” (De Nigris Editore) Sarà ospite di Lucio Pierri nella trasmissione “Attenti al Lucio”, in onda su TeleCapri – Canale - facebook.com Vai su Facebook
“Attenti al libro” in prima serata su Rai 3 con Francesca Fialdini - Giovedì 9 ottobre in prima serata su Rai3 Francesca Fialdini conduce "Attenti al libro", un nuovo programma di Rai Cultura. lopinionista.it scrive
“Attenti al libro”, con Francesca Fialdini una serata all’insegna della cultura - 20 su Rai3, “Attenti al libro” è un varietà culturale evento in diretta che gioca con le pagine dei classici della letteratura per ritrovare in ciascuna di esse un ... Da sorrisi.com