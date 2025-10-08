Attentato Manchester l’aggressore della Sinagoga si era ispirato all’Isis
E’ il 2 ottobre quando una sinagoga ortodossa di Manchester finisce nel mirino di un terrorista che decide di dar vita ad una sparatoria contro i fedeli per poi appiccare il fuoco all’edificio. La trama della vicenda si fa sempre più fitta e le indagini cercano ogni giorno di sciogliere un nodo per riuscire a . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Esprimo la mia preoccupazione per l’insorgenza dell’odio antisemita nel mondo, come purtroppo si è visto con l’attentato terroristico a Manchester avvenuto pochi giorni fa. - X Vai su X
Attentato sinagoga Manchester, aggressore era già stato arrestato per stupro - Si chiamava Jihad Shamie l’autore dell’ attacco terroristico di giovedì 2 ottobre contro una sinagoga a Manchester, sferrato proprio nel momento più sacro del calendario ebraico, lo Yom Kippur, la gio ... Si legge su tg24.sky.it