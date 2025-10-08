Attentato alla sinagoga di Manchester si indaga sul terrorista | Ispirato dall' Isis
Nuovi dettagli emergono sull’attentato avvenuto lo scorso 2 ottobre durante i riti dello Yom Kippur alla Heaton Park Hebrew Congregation, una sinagoga nel quartiere di Crumpsall, Manchester, in cui hanno perso la vita due fedeli e l’aggressore ucciso dalla polizia. Le autorità della Greater Manchester Police (GMP) stanno ricostruendo ora il profilo dell’attentatore, Jihad al-Shamie, 35enne britannico di origini siriane, e valutando le sue connessioni con l’ ideologia jihadista. Secondo la ricostruzione ufficiale, al mattino del 2 ottobre, l'uomo si è lanciato con un veicolo contro fedeli in attesa all’esterno della sinagoga e poi ha tentato di penetrare nella struttura brandendo un coltello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
