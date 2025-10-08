Attacco presso sinagoga Manchester aggressore ispirato dall’Isis

Imolaoggi.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un video, annunciava esplicitamente di voler uccidere dei fedeli ebrei ''in nome dello Stato Islamico''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

attacco presso sinagoga manchester aggressore ispirato dall8217isis

© Imolaoggi.it - Attacco presso sinagoga Manchester, aggressore ispirato dall’Isis

In questa notizia si parla di: sinagoga - manchester

Manchester, accoltellati vicino alla sinagoga

Manchester, attacco con coltello davanti a una sinagoga

Manchester, attacco con coltello fuori da una sinagoga nel giorno dello Yom Kippur: diversi feriti

attacco presso sinagoga manchesterManchester, attacco con coltello vicino a una sinagoga: 2 morti. Ucciso anche l'aggressore - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manchester, attacco con coltello vicino a una sinagoga: 2 morti. Da tg24.sky.it

attacco presso sinagoga manchesterManchester: attacco a sinagoga nel giorno di Yom Kippur. Tre morti compreso l’aggressore - Il responsabile dell’accoltellamento e del tentativo di investire con l’auto quattro persone è stato colpito sul posto dagli agenti armati intervenuti in pochi minuti. Lo riporta ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Attacco Presso Sinagoga Manchester