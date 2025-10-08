Attacco nuova Flotilla durante l' abbordaggio israeliano gli attivisti gettano i dispositivi in mare
La Global Sudum Flotilla ha diffuso video che documentano le fasi dell'intercettazione a miglia dalla costa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Gaza, Greta Thunberg annuncia nuova Flotilla il 31 agosto: coinvolti 44 Paesi e decine di navi
La nuova flotilla di Greta Thunberg per Gaza partirà anche dall'Italia: il supporto di Barbero e Zerocalcare
Nuova missione a Gaza per la Global Sumud Flotilla, partirà da Augusta il 4 settembre
#NEWS - #Israele intercetta la nuova #Flotilla. Una spedizione di nove barche della #FreedomFlotilla attaccata, afferma #FFC, "a circa 120 miglia nautiche da #Gaza". Israeliani confermano . "Un altro vano tentativo di violare il blocco navale legale ed entrare - X Vai su X
Una nuova flotta umanitaria si avvicina a Gaza, quella di Freedom Flotilla e 1000 Madleens to Gaza. A bordo circa 200 persone, la stragrande maggioranza lavoratori e lavoratrici del settore sanitario. Nelle prime ore di mercoledì 8 ottobre è atteso l'ingresso n - facebook.com Vai su Facebook
Israele attacca la nuova Flotilla. "Saranno tutti espulsi" - Ancora un abbordaggio in acque internazionali, ma non secondo Tel Aviv, a 120 miglia nautiche da Gaza. huffingtonpost.it scrive
Nuova Flotilla intercettata a 120 miglia da Gaza. Il portavoce in lacrime: «Attaccati in mare da Israele». Arrestati 150 attivisti - Risultano tutte intercettate le nove imbarcazioni che facevano parte della nuova Flotilla diretta a Gaza. Come scrive msn.com