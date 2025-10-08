di Giuseppe Colicchia Attacco Inter, la Gazzetta dello Sport analizza i numeri che evidenziano il cambio di passo rispetto all’era Inzaghi: il dato su Chivu. Con l’arrivo di Cristian Chivu, l’ Inter mostra un’impronta tattica completamente diversa rispetto all’era Simone Inzaghi. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, l’altezza media della linea difensiva è passata dai 26,8 metri della scorsa stagione ai 34,7 metri attuali, un incremento di quasi 8 metri. Anche il baricentro medio della squadra è aumentato, passando da 51 a 55,9 metri, mentre il recupero palla medio si è spostato da 38,1 a 40,4 metri. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Attacco Inter, la rivoluzione di Chivu da i propri effetti: ecco com’è cambiata la formazione nerazzurra