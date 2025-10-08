Attacco Inter la rivoluzione di Chivu da i propri effetti | ecco com’è cambiata la formazione nerazzurra
di Giuseppe Colicchia Attacco Inter, la Gazzetta dello Sport analizza i numeri che evidenziano il cambio di passo rispetto all’era Inzaghi: il dato su Chivu. Con l’arrivo di Cristian Chivu, l’ Inter mostra un’impronta tattica completamente diversa rispetto all’era Simone Inzaghi. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, l’altezza media della linea difensiva è passata dai 26,8 metri della scorsa stagione ai 34,7 metri attuali, un incremento di quasi 8 metri. Anche il baricentro medio della squadra è aumentato, passando da 51 a 55,9 metri, mentre il recupero palla medio si è spostato da 38,1 a 40,4 metri. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: inter - rivoluzione
Lookman Inter, Sabatini convinto: «Probabilmente arriverà, e la rivoluzione cominciata con Chivu…»
Calciomercato Inter, rivoluzione in mediana: Palhinha tra i candidati per raccogliere l’eredità di Calhanoglu? Le ultime
Chivu Inter, pronta la rivoluzione tattica: spunta l’idea tridente e sul centrocampo…
Inter, la rivoluzione nasce in difesa. Con Chivu si guarda avanti: e non è ancora finita… - X Vai su X
RIVOLUZIONE INTER ASSURDA CAMBIATI DUE PORTIERI SU DUE - facebook.com Vai su Facebook
Inter, la rivoluzione di Chivu parte dalla difesa: differenza impressionante rispetto allo scorso anno - Per i nerazzurri c'è una differenza sostanziale rispetto alla passata stagione ... Scrive spaziointer.it
Inter, Chivu ha una nuovo attacco: tutte le punte trovano il gol - Chivu sembra aver trovato finalmente una svolta in attacco, ora è un'altra musica rispetto alla gestione Inzaghi, ecco il motivo ... Da spaziointer.it