Attacco durissimo a Ilaria Salis | Puzza di privilegio

"Un precedente pericoloso, altri si chiedano cosa hanno votato." Così Andrea Delmastro, esponente di Fratelli d'Italia, ha commentato la decisione del Parlamento europeo di concedere l'immunità parlamentare a Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, accusata in Ungheria di aggressione contro due militanti di estrema destra. Delmastro, intervenendo dopo il voto di Strasburgo, ha definito la decisione "una scelta sbagliata e rischiosa", sottolineando che, a suo giudizio, " l'immunità non deve mai diventare un privilegio, ma uno strumento di tutela per la libertà politica e non per chi è sotto processo penale ".

