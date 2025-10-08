Attacco durissimo a Ilaria Salis | Puzza di privilegio
“Un precedente pericoloso, altri si chiedano cosa hanno votato.” Così Andrea Delmastro, esponente di Fratelli d’Italia, ha commentato la decisione del Parlamento europeo di concedere l’immunità parlamentare a Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, accusata in Ungheria di aggressione contro due militanti di estrema destra. Delmastro, intervenendo dopo il voto di Strasburgo, ha definito la decisione “una scelta sbagliata e rischiosa”, sottolineando che, a suo giudizio, “ l’immunità non deve mai diventare un privilegio, ma uno strumento di tutela per la libertà politica e non per chi è sotto processo penale ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Ilaria Salis salva, Vannacci durissimo: "Sicuramente non in Europa"
"#IlariaSalis salvata da qualcuno che si dice di 'centrodestra'. Vergogna!". #MatteoSalvini durissimo. E #Procaccini di #FdI: "La sinistra oggi legittima la violenza politica"
Ilaria Salis disco rotto: dopo la festa riecco "i nuovi fascisti", con chi ce l'ha - Così Ilaria Salis, l'eurodeputata di Avs, ha accolto, nell'aula del ... iltempo.it scrive
Ilaria Salis: «Non dirò mai chi nel centrodestra mi ha salvata». Immunità per un voto, 70 sospetti franchi tiratori - L'eurodeputata Ilaria Salis ha incassato il sì della plenaria dell'Eurocamera alla sua immunità per una sola preferenza: 306 favorevoli e ... Come scrive ilmessaggero.it