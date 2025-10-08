Attacco al veicolo su cui viaggiava il presidente ecuadoriano Daniel Noboa
Il 7 ottobre il presidente ecuadoriano Daniel Noboa è rimasto illeso in un attacco al veicolo su cui viaggiava nel sud del paese, in un contesto di forti proteste delle comunità indigene, ha annunciato il governo. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
