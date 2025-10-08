Attacco a Manchester polizia | Attentatore aveva giurato fedeltà all’Isis

Periodicodaily.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Aveva giurato fedeltà allo Stato Islamico (Isis) Jihad al-Shamie, il 35enne di origine siriana che il 2 ottobre ha sferrato un attacco terroristico fuori da una sinagoga a Manchester. Lo ha reso noto un portavoce della polizia antiterrorismo nel nord-ovest dell'Inghilterra. "Nelle fasi iniziali dell'attacco all'esterno della sinagoga della congregazione ebraica di Heaton . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: manchester - polizia

Manchester, attacco con coltello davanti a una sinagoga: "4 feriti". Aggressore ucciso dalla polizia

Attacco a una sinagoga ortodossa di Manchester: quattro feriti, attentatore neutralizzato dalla polizia

Manchester, uomo accoltella i passanti davanti a una sinagoga: la polizia gli spara

attacco manchester polizia attentatoreAttacco a sinagoga di Manchester, 4 feriti. Colpito l'attentatore - MANCHESTER (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Quattro persone sono rimaste ferite nell’attacco a sinagoga di Manchester, nella zona di ... Si legge su iltempo.it

attacco manchester polizia attentatoreAttacco a una sinagoga ortodossa di Manchester: due morti e due feriti. L’attentatore è stato neutralizzato dalla polizia - Attacco a una sinagoga ortodossa di Manchester: quattro persone accoltellate. lanotiziagiornale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Attacco Manchester Polizia Attentatore