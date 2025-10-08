Attacco a Manchester polizia | Attentatore aveva giurato fedeltà all’Isis
(Adnkronos) – Aveva giurato fedeltà allo Stato Islamico (Isis) Jihad al-Shamie, il 35enne di origine siriana che il 2 ottobre ha sferrato un attacco terroristico fuori da una sinagoga a Manchester. Lo ha reso noto un portavoce della polizia antiterrorismo nel nord-ovest dell'Inghilterra. "Nelle fasi iniziali dell'attacco all'esterno della sinagoga della congregazione ebraica di Heaton . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
