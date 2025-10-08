ATP Vienna 2025 l’entry list e chi parteciperà | iscritti Sinner e Musetti quattro azzurri in main draw

Lo swing asiatico del circuito ATP è ormai agli sgoccioli, infatti dalla prossima settimana ci si trasferirà in Europa per l’ultima fase della stagione con una serie di tornei indoor in attesa delle Finals di Torino. Uno degli eventi più attesi in questo periodo dell’anno è sicuramente il Vienna Open, un ATP 500 che si terrà sui campi al coperto della capitale austriaca dal 20 al 26 ottobre. In una settimana che vedrà anche lo svolgimento dell’ATP 500 di Basilea, a Vienna dovrebbero radunarsi diversi top player con ambizioni importanti. Nell’entry list viennese figurano i due big del tennis maschile italiano Jannik Sinner e Lorenzo Musetti oltre ad altri tre giocatori inseriti attualmente tra i migliori dieci del ranking mondiale come il tedesco Alexander Zverev, l’australiano Alex de Minaur ed il russo Karen Khachanov. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Vienna 2025, l’entry list e chi parteciperà: iscritti Sinner e Musetti, quattro azzurri in main draw

