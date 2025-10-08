Atp Shanghai 2025 Musetti-Auger Aliassime | la diretta

Lapresse.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ottavi di finale dell’Atp 1000 di Shanghai 2025. Lorenzo Musetti affronta il canadese Felix Auger-Aliassime con in palio non solo un posto ai quarti ma anche punti preziosi per qualificarsi alle Atp Finals di Torino. Segui la partita con noi in diretta. Atp Shanghai 2025, Musetti-Auger Aliassime in diretta Inizio diretta: 081025 12:30 Fine diretta: 081025 16:30 12:30 081025 Musetti contro Auger-Aliassime, a breve al via: tutto sul match Il match degli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Shanghai 2025 tra Lorenzo Musetti e Felix Auger-Aliassime si disputa l’8 ottobre, non prima delle 12:30 italiane (18:30 locali) allo Stadium Court della Qizhong Forest Sports City Arena. 🔗 Leggi su Lapresse.it

atp shanghai 2025 musetti auger aliassime la diretta

© Lapresse.it - Atp Shanghai 2025, Musetti-Auger Aliassime: la diretta

In questa notizia si parla di: shanghai - musetti

ATP Bruxelles 2025, ci sarà anche Lorenzo Musetti: l’azzurro in campo subito dopo Shanghai

Tabellone ATP Shanghai 2025: Sinner dalla parte di Djokovic e Fritz, Musetti nello spicchio di Alcaraz

ATP Shanghai 2025, il sorteggio del tabellone: Sinner può sfidare Djokovic e Fritz. Musetti con Alcaraz

atp shanghai 2025 musettiAtp Shanghai 2025, Musetti-Auger Aliassime: la diretta - Aliassime con in palio non solo un posto ai quarti ma anche ... Segnala lapresse.it

atp shanghai 2025 musettiDiretta Atp Shanghai 2025/ Musetti Auger-Aliassime streaming video tv: Lorenzo sogna! (oggi 8 ottobre) - Aliassime streaming video tv: si completano gli ottavi di finale nel Masters 1000, l'azzurro ci crede. Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Atp Shanghai 2025 Musetti