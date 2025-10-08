atp shanghai 2025 djokovic e rune vedono la semifinale vacherot e bergs vogliono sognare ancora

Domani si aprono i quarti di finale nel Masters 1000 di Shanghai e i principali candidati ad un posto in semifinale sono Novak Djokovic ed Holger Rune. Il serbo ed il danese partono nettamente con i favori del pronostico nelle sfide rispettivamente contro il monegasco Valentin Vacherot ed il belga Zizou Bergs. Sicuramente quella di Vacherot è la grande favola del torneo, visto che mai un tennista del Principato di Monaco si era spinto fino ai quarti di finale di un Masters 1000. Un risultato davvero clamoroso ed ora il numero 204 del mondo proverà a continuare il suo sogno, affrontando Holger Rune. 🔗 Leggi su Oasport.it

