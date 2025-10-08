ATP Shanghai 2025 continua la corsa di Rinderknech Avanzano De Minaur e Medvedev
I match degli ottavi della parte bassa completano l’allineamento ai quarti di finale del torneo ATP di Shanghai, penultimo Masters 1000 della stagione. Continua la corsa del francese Rinderknech che affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime. De Minaur rispetta il pronostico favorevole e incrocerà sulla propria strada Medvedev. In apertura di giornata Arthur Rinderknech, giustiziere di Zverev, piega il ceco Jiri Lehecka 6-3 7-6(5) in un’ora e trentadue minuti. Il francese risolve il parziale di apertura a proprio favore con il break operato a 30 nell’ottavo gioco per il 5-3 e certifica il 6-3 della partita di apertura quando trasforma il secondo set point. 🔗 Leggi su Oasport.it
ATP Shanghai 2025, continua la corsa di Rinderknech. Avanzano De Minaur e Medvedev - I match degli ottavi della parte bassa completano l'allineamento ai quarti di finale del torneo ATP di Shanghai, penultimo Masters 1000 della stagione. Riporta oasport.it
