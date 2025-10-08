Atletico Madrid Inter nerazzurri pronti per l’amichevole a Bengasi! Domani la partenza | le ultime

Inter News 24 Atletico Madrid Inter, nerazzurri pronti all’amichevole a Bengasi! La Coppa della Ricostruzione, un match tra sport e rilancio della Libia. Domani partirà la spedizione dell’ Inter diretta a Bengasi per l’amichevole contro l’ Atletico Madrid, in programma nel rinnovato Benghazi International Stadium, capace di ospitare 41mila spettatori. Come riporta il Corriere della Sera, l’umidità è in aumento e le temperature previste si aggirano attorno ai 23 gradi. Per la popolazione locale, la situazione di Serie A delle due squadre interessa relativamente poco: l’incontro è visto come un evento “tra l’ansia e l’adrenalina”. 🔗 Leggi su Internews24.com

