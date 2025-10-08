Atletico Madrid Inter nerazzurri pronti per l’amichevole a Bengasi! Domani la partenza | le ultime

Inter News 24 Atletico Madrid Inter, nerazzurri pronti all’amichevole a Bengasi! La Coppa della Ricostruzione, un match tra sport e rilancio della Libia. Domani partirà la spedizione dell’ Inter diretta a Bengasi per l’amichevole contro l’ Atletico Madrid, in programma nel rinnovato Benghazi International Stadium, capace di ospitare 41mila spettatori. Come riporta il Corriere della Sera, l’umidità è in aumento e le temperature previste si aggirano attorno ai 23 gradi. Per la popolazione locale, la situazione di Serie A delle due squadre interessa relativamente poco: l’incontro è visto come un evento “tra l’ansia e l’adrenalina”. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Atletico Madrid Inter, nerazzurri pronti per l’amichevole a Bengasi! Domani la partenza: le ultime

In questa notizia si parla di: atletico - madrid

Porto-Atletico Madrid (Amichevole, 03-08-2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici. I Dragoni si presentano ai loro tifosi

Newcastle-Atletico Madrid (Amichevole, 09-08-2025 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

Atletico Madrid-Elche (sabato 23 agosto 2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici. Pronto riscatto per i Colchoneros?

L'ex attaccante dell'Atletico Madrid impegnato in un calcetto ha fatto vedere di essere ancora in discreta forma #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Mateu Alemany ha firmato con l'Atletico Madrid ed è il nuovo director de futbol ma è stato cercato prima dalla Roma e poi dalla Juve in estate. Ma soprattutto era uno dei pallini dell'Inter, in particolar modo di Oaktree e della parte spagnola di Oaktree @MatteM - X Vai su X

Inter-Atletico Madrid dove vederla: DAZN, Sky, Sportitalia o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Amichevole in Libia tra Inter e Atletico Madrid per la 'Reconstruction Cup': tutto su formazioni e diretta tv e streaming dell'incontro. Riporta goal.com

Inter-Atletico Madrid, i convocati per l’amichevole in Libia - Come annunciato nei giorni scorsi, l’ Inter il prossimo venerdì 10 ottobre 2025 sarà protagonista in Libia di un’amichevole contro l’ Atletico Madrid del Cholo Simeone. Come scrive passioneinter.com