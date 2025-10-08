Atletica Nel trofeo delle province disputato a pisa ottimi riscontri per i runnerini doc afaph Francesco Lazzarotti conquista l’argento e ottiene il best personal nei 600 metri

Conferme e riscontri di alto livello per i Runnerini Doc della coach Vittoria Bertelloni e Riccardo Lazzarotti. Francesco Lazzarotti: un argento da urlo con un personal best nei 600 m. Nello scenario del Trofeo delle Province, svoltosi recentemente a Pisa, i nostri alfieri si sono distinti egregiamente. Convocati per la rappresentativa provinciale Fidal di Massa Carrara, hanno reso onore al lavoro svolto con la loro allenatrice tutto l’anno. Enea Chesi, dopo uno stop forzato torna a gareggiare nei 60 m e chiude 18° con 8“8. L’indomita e tenace Gaia Adele Coppedè, reduce dai nazionali Csi, si migliora nel lancio del peso e chiude al 10° posto con 8,42 m. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

