Atletica Nel trofeo delle province disputato a pisa ottimi riscontri per i runnerini doc afaph Francesco Lazzarotti conquista l’argento e ottiene il best personal nei 600 metri
Conferme e riscontri di alto livello per i Runnerini Doc della coach Vittoria Bertelloni e Riccardo Lazzarotti. Francesco Lazzarotti: un argento da urlo con un personal best nei 600 m. Nello scenario del Trofeo delle Province, svoltosi recentemente a Pisa, i nostri alfieri si sono distinti egregiamente. Convocati per la rappresentativa provinciale Fidal di Massa Carrara, hanno reso onore al lavoro svolto con la loro allenatrice tutto l’anno. Enea Chesi, dopo uno stop forzato torna a gareggiare nei 60 m e chiude 18° con 8“8. L’indomita e tenace Gaia Adele Coppedè, reduce dai nazionali Csi, si migliora nel lancio del peso e chiude al 10° posto con 8,42 m. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: atletica - trofeo
Sport Atletica, Agropoli accende la terza edizione del “Trofeo dei Giudici”
Atletica, Pordenone concede il bis e vince il Trofeo Città di Majano
Successo di Njiru Bonface Fundi e Micol Majori al IV Trofeo Corri Augusta, sesta tappa del circuito Sicily Bronze Races. Oltre 500 atleti in gara e presenza dell’olimpionico Stefano Baldini. ? #corraugusta #sicilybronzeraces #atletica #sport #siracusa #augus - facebook.com Vai su Facebook
ATLETICA LEGGERA - Domenica l’11^ StrArzignano – Trofeo Aurovega: favorito l’azzurro El Mazoury. La kermesse è organizzata dall’Atletica Arzignano e dall’Atletica Ovest Vicentino in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Arzignano. https://sp - X Vai su X
Atletica, Nel trofeo delle province disputato a pisa ottimi riscontri per i runnerini doc afaph. Francesco Lazzarotti conquista l’argento e ottiene il best personal nei 600 metri - Conferme e riscontri di alto livello per i Runnerini Doc della coach Vittoria Bertelloni e Riccardo Lazzarotti. Lo riporta sport.quotidiano.net
Presentazione del "Trofeo delle Province di Atletica Leggera U14 e U16" - Mercoledì 8 ottobre 2025 alle 11:00 nella sala dell'Arengo della residenza municipale di Ferrara si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione Trofeo delle Province di Atletica ... Segnala cronacacomune.it