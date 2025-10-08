Atletica leggera gli under 14 e 16 all' edizione 2025 del ' Trofeo delle province'

Ferraratoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città estense è stata scelta come sede per l'edizione 2025 del 'Trofeo delle province di atletica leggera U14 e U16', la manifestazione sportiva che chiama a raccolta le rappresentative provinciali giovanili di tutta l'Emilia Romagna, in programma per domenica 12 ottobre, dalle 14.30 alle 18. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: atletica - leggera

Atletica leggera, cinque medaglie d'oro messinesi ai Campionati Regionali Assoluti

Atletica leggera: male i due reggiani agli Europei Under 23. Osagie fallisce la finale. Cornali si ritira

Atletica leggera - "Uisp» e "Csi». Parco Alpi Apuane: doppietta di Manfredini

atletica leggera under 14Ferrara accoglierà l'edizione 2025 del Trofeo delle Province di Atletica Leggera U14 e U16 - Come hanno fatto rilevare gli organizzatori, tra i partecipanti sportivi spiccano anche 6 atleti freschi vincitori dei Campionati Italiani Cadetti di Viareggio. Scrive cronacacomune.it

atletica leggera under 14Record italiani cadetti di atletica leggera al 2-10-2025 - Qui trovate i primati aggiornati continuativamente in tempo reale, in modo da dotare gli appassionati di una ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Atletica Leggera Under 14