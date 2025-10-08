Atena Lucana | taglio del nastro per un food truck sulle ricette di baccalà e un orto botanico di recupero di piante e frutti antichi

Due nuovi progetti aziendali sostenuti dalla Linea C del Bando Borghi, coordinata da Invitalia e attivata successivamente al finanziamento di Archivio Atena del Comune di Atena, sono stati presentati ieri nel corso della Fiera di San Francesco ad Atena Lucana. Si tratta di due idee progettuali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Incidente ad Atena Lucana: ferito il conducente di un'auto

Atena Lucana, è un fungo porcino da record raccolto nelle montagne

Porcino da 1,5 kg trovato nei boschi di Atena Lucana

Grande commozione oggi ad Atena Lucana in occasione dell'ultimo saluto a Nicola Pio Spolzino, il ragazzo 15enne che ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale nella serata di sabato. Questa mattina, l'intera comunità del Vallo di Diano ha volu - facebook.com Vai su Facebook

