Atalanta con il gioco di Juric difesa da record | solo 5 reti incassate in 6 giornate

Bergamo, 8 ottobre 2025 – La nuova Atalanta di Ivan Juric sta riscrivendo una serie di record difensivi e non solo. Il 50enne tecnico croato con una striscia in questo avvio di campionato da due vittorie e quattro pareggi, senza sconfitte, non solo ha fatto meglio rispetto alla partenza della scorsa stagione del suo mentore e predecessore Gasperini, che un anno fa alla sesta aveva solo sette punti, ma ha stabilito il terzo record di sempre di imbattibilità per un allenatore atalantino nelle prime giornate di A arrivando a quota sei gare da imbattuto. Il primato resta quello stabilito proprio da Gasperini del 2022-23 con dieci gare consecutive senza perdere, seguito dalle otto di Vavassori nel 2000-01, quindi al terzo posto l’attuale striscia di Juric che punta a prolungarla: alla ripresa la sua Dea ospiterà la Lazio domenica 19 al Gewiss e poi andrà il successivo sabato 25 a Cremona per il sentito derby regionale contro i grigiorossi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
